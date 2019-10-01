شرطة دبي تبحث تجربة تأمين مونديال روسيا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظمت القيادة العامة لشرطة دبي الورشة الدولية للعصف الذهني الشرطي 2019، برعاية اللواء عبدالله خليفة المري القائد العام، وذلك لاستعراض تجربة تأمين كأس العام 2018 في روسيا، والاطلاع على أفضل الممارسات والتكنولوجيا المستخدمة في التأمين، وآلية إدارة منظومة التطوع لإنجاح الحدث.

وتم خلال الورشة التي حضرها مساعدو القائد العام لشرطة دبي، وعدد من مديري الإدارات العامة والضباط والأفراد، تقديم عرض يسلط الضوء على الدور الكبير الذي يقوم به رجال الشرطة والأمن خلال الفعاليات الرياضية الكبرى، وأهمية الشراكة بين مختلف الجهات لتأمين المعارض أو الأحداث العالمية التي تعنى باستقبال ملايين الزوار.

كما جرى استعراض تجربة روسيا في تأمين بطولة كأس العالم لكرة القدم 2018، وأفضل الممارسات لتأمين الحدث العالمي معرض إكسبو 2020.