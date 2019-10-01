فاهم القاسمي: «جولف الإمارات» في الاتجاه الصحيح

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عصام هجو

أشاد الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي للجولف بالنتائج والميداليات التي حققتها منتخبات الإمارات في البطولة العربية للشباب والناشئين والأشبال والفتيات التي أقيمت بمصر الأسبوع الماضي، والتي شهدت مشاركة أكثر من 115 رياضياً من 11 دولة، وهو الأمر الذي يؤكد أن الجولف الإماراتي يسير في الاتجاه الصحيح، ولعل النتائج تعكس مدى التطور المستمر للعبة في الإمارات.

وأشار إلى أن إنجاز منتخب الفتيات عربياً جاء مكملاً لتألقهم وصدارتهم للبطولات الخليجية على مدار الأعوام الماضية، سواء على صعيد منافسات الفردي أو الفرق، خصوصاً أن منتخب الفتيات واجه منافسة قوية من قبل المنتخب التونسي الذي أنهى المنافسات بالمركز الأول برصيد 449 ضربة، وبفارق 27 ضربة فقط عن منتخب فتيات الإمارات، وتفوق بتقدمه على منتخب المغرب الثالث ومنتخب مصر الرابع.

وشدد الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي على أهمية إنجاز منتخب الأشبال في الظهور الأول لهذه الفئة العمرية في البطولات العربية. وقال: «حلول منتخب الأشبال تحت 13 عاماً بالمركز الثالث عربياً، يسلط الضوء على أهمية الاستراتيجية لاتحاد الجولف الإماراتي على صعيد برنامجه الوطني الرائد المتعلق باكتشاف المواهب، والهادف إلى خلق أجيال جديدة من الأبطال».

وأضاف: «يمثل اللاعبون الثلاثة (الشقيقان راشد وسلطان الجسمي ومعهم عبدالله السويدي)، مستقبل الجولف الإماراتي، خصوصاً أنهم ثمرة نتاج البرنامج الوطني لاكتشاف المواهب الذي سبق له تقديم لاعبين باتوا حالياً من الأرقام الصعبة على الساحتين العربية والخليجية».

يذكر أن البطولة العربية الأخيرة شهدت هيمنة المغرب على صعيد فئة الشباب بتتويج المغاربة بالمركز الأول، فيما اكتفى منتخب الإمارات لهذه الفئة العمرية بالحلول بالمركز الرابع، كما اكتفى ناشئي الدولة بالمركز الخامس، وفي منافسات الأشبال، حصد أبناء الإمارات المركز الثالث، كما حصدت فتيات الإمارات المركز الثاني.