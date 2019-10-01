«دبي للذكاء» يقدم تقنية تحديد أفضل لاعب في العالم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يشهد مؤتمر ومعرض دبي الرياضي للذكاء الاصطناعي عرض أحدث التقنيات العالمية في قياس وتحليل أداء الرياضيين وقدراتهم على الإنجاز واتخاذ القرارات الصحيحة في لحظات مهمة من المنافسات وتحت الضغط، من بين هذه التقنيات ما أنتجته شركة سكاي سبورت الهولندية التي يتم استخدامها في أكبر الأندية العالمية وتقوم بتحليل أداء الرياضيين من عدة نواح تتعلق بالأداء البدني والتنفيذ الصحيح للحركات والقدرة على اتخاذ القرار الصحيح بالتمرير أو التسديد أو المراوغة، وغيرها من القرارات الفنية التي يجب على اللاعب اتخاذها أثناء المباراة بسرعة ودقة.

وسيقوم البروفيسور جيس ديفيس من قسم علوم الحاسب في جامعة لوفين ببلجيكا بالكشف عن هذه التقنية خلال فعاليات المؤتمر الأول من نوعه في المنطقة الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي يومي 14 و15 أكتوبر الجاري في قاعة راشد بمركز دبي التجاري العالمي.

وسيتم شرح تفاصيل هذه التقنية الجديدة التي يمكن من خلالها الإجابة على السؤال الذي يحير الملايين من محبي كرة القدم وهو من هو أفضل لاعب كرة قدم في العالم حالياً، والأمر ينطبق على جميع الرياضات أيضاً، حيث يمكن تحليل قدرات اللاعبين النجوم مثل ميسي ورونالدو وتحليل أداء كل منهم في مواقف متشابهة ومدى دقة قرارات وتنفيذ كل منهم للحركة، وبالتالي تحديد الأفضل في كل ناحية من نواحي اللعب سواء بالتسديد والتمرير والكرات الثابتة وغيرها.

ويقوم هذا البرنامج بقياس أكثر من 1600 حركة للاعب الواحد ليتم تحديد مدى أفضليته عن بقية اللاعبين بصرف النظر عن عدد الأهداف التي يسجلها اللاعب، فالبرنامج يجمع المعلومات والبيانات خلال العديد من المباريات ويقوم بدراسة تصرفات اللاعب تحت الضغط من خلال طريقة تفكيره وتحركاته التكتيكية وتمريراته سواء خلال وضع الهجوم أو الدفاع ويحللها عبر خوارزميات الذكاء الاصطناعي لتقييم هذه التصرفات ومدى تأثير اللاعب في المباراة.

وتفيد هذه التقنية جميع الأندية على مختلف المستويات وخصوصاً التي تشارك في المنافسات الاحترافية ومنافسات الدرجة الأولى من خلال تحليل أداء اللاعبين لجمل تكتيكية مختارة سواء في النواحي الهجومية أو الدفاعية أو تشكيل الثنائيات ومقارنة أداء اللاعبين بأداء اللاعبين العالميين لمثل هذه الجمل مما يعطي لاعبي الأندية فكرة عن الطريقة الأمثل لأداء مثل هذه الحركات بعد القيام بتحليل حركاتهم ومقارنتها مع لاعبين نجوم معروفين بالمستوى العالي لأداء المهارات الفردية وإيجاد الحلول للمواجهات الثنائية في المباريات التنافسية.

وقام الباحثون في شركة سكاي سبورت بعمل مقارنة تقييم أداء عدد من اللاعبين من بينهم ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو ومحمد صلاح وبول بوجبا وكيفين دي بروين خلال عدة مواسم من 2013 حتى 2017 وكانت النتيجة الإجمالية للمقارنة هي تفوق ميسي في متوسط الحركات والأداء والهجوم والتأثير في المباراة بمعدل 1.21 مقابل 0.61 لكريستيانو.