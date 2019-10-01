شكرا لقرائتكم خبر عن صدارة لواسو ومالابا بـ 3 أهداف والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصل الثنائي الإفريقي الغاني وليام واسو (عجمان) والتوجولي مالابا (اتحاد كلباء) التربع على صدارة ترتيب الهدافين بعد نهاية الجولة الثانية، بعد أن سجل كل منهما هدفاً، ليرفع كل منهما رصيده إلى 3 أهداف.

وكانت المرحلة الثانية قد شهدت تسجيل 27 هدفاً، كان نصيب اللاعبين الأجانب منها 11 هدفاً مقابل 11 هدفاً للاعبين المواطنين.

وهنا سجل الهدافين:

3 أهداف: التوجولي مالابا (اتحاد كلباء)، والغاني ويليام واسو (عجمان).

هدفان: ريكاردو جوميز (الشارقة)، التوجولي لابا كودجو (العين)، ومحمد جمعة (شباب الأهلي).

هدف واحد: يوسف جابر والبرازيلي ليوناردو والبرازيلي لوفانور ومحمد جابر والسويسري مارياني (شباب الأهلي) ومحمد العطاس والبرازيلي كينو وعامر عبد الرحمن وخلفان مبارك (الجزيرة) فواز عوانة والجنوب إفريقي أياندا باتوزي والبرازيلي لويز أنطونيو (بني ياس) ريان منديز والبرازيلي كورونادو وعبد الله غانم (الشارقة) عبد الله صالح وحميد عباس (الفجيرة)، جمال معروف وسعيد جمعة والياباني شيوتاني وبندر الأحبابي (العين)، والبرازيلي جواو بيدرو (الظفرة) البرازيلي فاندر فييرا وحسين عبد الرحمن (عجمان) والكواسي براندلي كواس (النصر) والبرازيلي ويلتون (الوصل)، البرازيلي رافائيل دي باولا (خورفكان) وعبد الله كاظم (حتا) الإسباني كارليتوس والأرجنتيني تيجالي (الوحدة).

خطأ في مرمى فريقه: ياسر سالم (الفجيرة/ لصالح شباب الأهلي) ومحمد العطاس (الجزيرة/ لصالح الوحدة).

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