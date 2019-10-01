الأهلي يحدد منتصف أكتوبر موعداً لودية ريال مدريد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: إبراهيم ربيع

أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» بياناً رسمياً عن أزمة مباراة الزمالك المصري وجينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور ال32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، وقال الكاف في بيانه إنه يتابع عن كثب كافة التفاصيل الخاصة بأزمة مباراة الإياب، مؤكداً أن سيصدر قراراً في الأزمة خلال الساعات القادمة.

وأرسل الكاف خطاباً للاتحاد المصري أعلن عدم علمه بإقامة مباريات بالدوري المصري في القاهرة السبت الماضي، متسائلاً لماذا أقيمت مباريات في القاهرة بينما طلب الزمالك تأجيل المباراة ونقلها إلى برج العرب بحجة الدواعي الأمنية، وفي الوقت نفسه شهدت القاهرة مباريات الدوري يومي السبت والأحد، ورفض نادي جينيراسيون السنغالي خوض مباراة الإياب بملعب برج العرب، متمسكاً بعدم نقل اللقاء من ملعب بتروسبورت بالقاهرة إلى الإسكندرية لعدم وجود سبب مهم لهذا القرار.

وأكد الزمالك أن القرار جاء نتيجة دواع أمنية، لكن «كاف» أرسل خطاباً رسمياً للاتحاد المصري أكد خلاله أنه يدرس الموقف بعدما أدرك أن مباريات محلية في الدوري المصري أقيمت بالقاهرة مثل إنبي أمام طلائع الجيش في استاد بتروسبورت وإف سي مصر وأسوان باستاد الكلية الحربية والمقاولون أمام سموحة في استاد المقاولون العرب، وانسحب جينيراسيون فوت السنغالي، من المباراة التي كانت مقررة باستاد برج العرب، لكن «الكاف» علّق نتيجة المباراة لحين البت في الأمر من جديد. في شأن مختلف، حدد مسؤولو النادي الأهلي منتصف أكتوبر موعداً مبدئياً لمواجهة ريال مدريد الإسباني ودياً، بعد اتفاق وفد النادي المكون من خالد مرتجى ومحمد سراج عضوي مجلس الإدارة مع إدارة النادي الملكي على إقامة مباراة ودية بين الفريقين، ومن المقرر أن يعتمد مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب الموعد النهائي بعد التنسيق مع إدارة ريال مديد، تمهيدًا لبدء الاستعدادات لإقامة المباراة.

وعقد مرتجى وسراج اجتماعاً مع بتراجينيو، مدير العلاقات الدولية بنادي ريال مدريد ورئيس الجامعة بمكتب الأخير مؤخرًا، وشهد الاجتماع مناقشة العديد من الملفات، وشرح بتراجينيو آلية العمل في نادي ريال مدريد وتحدث عن مصادر التمويل وتطويرها باستمرار، كما تطرق الحوار إلى إقامة مباراة ودية بين الأهلي والريال على غرار مباراة القرن التي أقيمت بين الناديين عام ٢٠٠١ بالقاهرة وانتهت لمصلحة الأهلي بهدف للا شيء.