مونديال «إكس كات» يعود إلى شواطئ دبي ديسمبر المقبل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بدعم ورعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ينظم النادي خلال الفترة من ال 12 إلى ال 14 من ديسمبر / كانون الأول المقبل منافسات جائزة دبي الكبرى للزوارق السريعة (إكس كات) الجولة الرابعة والختامية من بطولة العالم 2019، وذلك ضمن روزنامة السباقات البحرية في الموسم الرياضي الجديد 2019-2020.

وبارك سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس النادي استضافة النادي للبطولة العالمية والحدث الكبير، والذي يأتي متزامناً مع نهاية عام التسامح 2019، حيث يمثل السباق أيقونة رياضية تجمع أبطال العالم في سباقات الزوارق السريعة البحرية من مختلف القارات، كما يمثل الحدث أهمية خاصة لكونه خرج للعالم من مياه الإمارات التي شهدت سنوات التأسيس وميلاد البطولة قبل التحول إلى حدث عالمي كبير.

وتقام جائزة دبي الكبرى للزوارق السريعة -إكس كات- الجولة الرابعة والختامية من بطولة العالم 2019 بمشاركة 14 زورقاً بدأت التنافس على اللقب العالمي من الجولة الأولى في ستريسا الإيطالية قبل التحول في بقية الجولات إلى جمهورية الصين الشعبية في انتظار عرس الختام المرتقب في شواطئ دانة الدنيا دبي.

ولبس الحدث حلة جديدة في السنوات الماضية بإشراف الاتحاد الدولي للسباقات البحرية (يو أي ام)، وبمشاركة العديد من الفرق، منها فريق أبوظبي «حامل اللقب عام 2018» وفريق شرطة دبي «الوصيف في عام 2018»، حيث يتوقع أن تشهد الجولة الرابعة والختامية من عمر البطولة العالمية والتي ستقام في دانة الدنيا دبي تنافساً ساخناً وقوياً بين المتسابقين النخبة على المستوى العالمي.

وأشاد محمد عبدالله حارب المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية بالدعم المتواصل والكبير من قبل سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس النادي، وتفضل سموه برعاية الحدث الكبير والذي يمثل أكبر الأحداث الرياضية العالمية في رياضة الزوارق السريعة، بمشاركة 14 فريقاً على متنها 28 متسابقاً من أفضل نجوم العالم في سباقات الزوارق السريعة.

وأوضح حارب أن الحرص الكبير من نادي دبي الدولي للرياضات البحرية لاستضافة وتنظيم الحدث يأتي إيماناً بالدور الذي لعبه النادي في التأسيس لهذه الرياضة، ورعايتها مع بقية أندية الدولة حتى وصلت إلى العالم عندما بدأت هنا ببطولة محلية، ثم إقليمية بطولة الخليج ثم دولية بطولة الشرق الأوسط عام 2009 قبل أن تنطلق للعالمية عام 2010 الذي شهد ميلاد بطولة العالم (إكس كات)، والتي لا تزال تستحوذ على الاهتمام وتتنقل بين كبريات المدن العالمية.

وأشار إلى أن اللجنة المنظمة ستعمل كذلك على التنسيق لاعتماد البرنامج الزمني للسباق، حيث سيكون اليوم الأول مخصصاً للتجارب واختبار المحركات للزوارق المشاركة، فيما سيخصص ثاني أيام جائزة دبي الكبرى للزوارق السريعة (إكس كات) الجولة الرابعة والختامية من بطولة العالم 2019 لإقامة تصفيات سباق الزمن في الفترة الصباحية، ثم السباق الرئيسي الأول في الفترة المسائية، بينما سيشهد اليوم الثالث والختامي إقامة السباق الرئيسي الثاني، ومراسم ختام البطولة العالمية، وتتويج أبطال 2019.