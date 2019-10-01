شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف رئيس الشباب السعودي وتغريم الاتحاد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

قررت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم إيقاف خالد البلطان رئيس نادي الشباب مباراة واحدة وتغريمه 10 آلاف ريال بعد ثبوت مخالفته في مباراة النصر والشباب ضمن الجولة الثالثة، وأطلقت اللجنة حزمة من القرارات أبرزها سحب نقاط مباراة القادسية والنهضة ضمن دوري الدرجة الأولى من القادسية وتجييرها للثاني بعد قبول احتجاج النهضة على أهلية مشاركة لاعب القادسية حسن العمري في المباراة وتم تغريم ناديه 37500 ريال.

وغرمت اللجنة اتحاد جدة 100 ألف ريال بسبب قيام جماهيره برمي حارس مرمى فريقها والمنطقة الفنية المخصصة للاتحاد في مباراته أمام الهلال ضمن الجولة الرابعة.

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