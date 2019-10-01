منتخب الصالات يفوز على قيرغيزستان في ختام ودياته

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: عصام هجو

أنهى منتخب الإمارات لكرة قدم الصالات ودياته الدولية الأربع بفوز مهم على ضيفه منتخب قيرغيزستان 3-2 بعد أن خسر المباراة الأولى من المنتخب القيرغيزي 2-صفر، وتبادل تسجيل الأهداف أمس الأول كل من وائل محمد خميس وحمدان الكثيري وعبدالكريم جميل، وبذلك يكون الأبيض قد لعب 4 مباريات خلال خمسة أيام على ملعب صالة نادي الحمرية حقق الفوز في 3 مباريات مرتين على التوالي على حساب منتخب طاجيكستان ومرة على حساب منتخب قيرغيزستان وخسر مباراة واحدة من أصل 4 مواجهات دولية ودية أقيمت ضمن تحضيراته للتصفيات الآسيوية التي تستضيفها البحرين منتصف أكتوبر الجاري.

أدار مباراة أمس الأول بمستوى ممتاز الثنائي الدولي فهد بدر الحوسني والحكم القيرغيزي نورالدين أفضل حكم في آسيا وثالث أفضل حكم على مستوى العالم، وقام خميس الشامسي نائب رئيس اللجنة وسعيد العاجل مشرف المنتخبات بتقديم دروع تذكارية للحكم نورالدين ورئيس بعثة قيرغيزستان.

وتوجه سعيد العاجل عضو اللجنة التنفيذية لكرة الصالات ومشرف المنتخبات الوطنية بالشكر والتقدير إلى مجلس الشارقة الرياضي واتحاد الإمارات لكرة القدم واللجنة التنفيذية برئاسة عبدالملك جاني وإخوانه الأعضاء على الدعم الكبير لأبيض الصالات، وشكر أندية الدولة على التعاون الكبير وخص بالشكر ناديي الحمرية على استضافة جميع مباريات المنتخب ونادي البطائح الذي استضاف عدداً من تدريبات الفريق.

وأشاد العاجل بجهود الجهازين الفني والإداري وخص بالإشادة المدرب الوطني عبدالرؤوف عمر المرزوقي وعبدالله حسن الدرمكي مدير المنتخب، مؤكداً الثقة الكبيرة في الجهازين الفني والإداري واللاعبين، وأثنى على جهود وتضحيات لاعبي المنتخب الذين كانوا كالعهد بهم في كل أيام التجمعات والتدريبات والمباريات، وقال: «أتمنى أن يكون المنتخب قد حقق كل الفوائد المرجوة من الجهاز الفني للفريق خلال المباريات الودية الدولية التي لم تكن نتائجها تهمنا بقدر ما نريد أن نتعرف إلى إمكانات منتخبنا، سعادتنا كبيرة بالمردود الجيد الذي شاهدناه من كل اللاعبين والذي يبعث على التفاؤل، ونتمنى التوفيق في التصفيات التي تحتاج إلى مضاعفة الجهود من الجميع».

أما المدرب الوطني عبدالرؤوف المرزوقي المدير الفني لأبيض الصالات، فقد قال للاعبين: «أشكركم على كونكم أسرة واحدة وكلنا فريق عمل واحد، ولعل هذه العبارات هي التي بدأنا بها قبل أول حصة تدريبية، لنا في صالة اتحاد الكرة بالخوانيج، وها أنتم تجسدونها على أرض الواقع، ولكن يجب أن نعرف جيداً أن القادم أصعب وأمامنا عمل كبير في التجمعات القادمة، وهناك إيجابيات سنعمل على دعمها والعديد من السلبيات التي يجب أن نعالجها خلال المرحلة القادمة، من الإعداد قبل مواجهة المنتخب المصري يومي 9 و10 أكتوبر الجاري، ومن ثم المغادرة إلى البحرين يوم 11 الجاري للانتظام في معسكر مغلق في المنامة كآخر محطة إعدادية قبل الدخول في غمار التصفيات».