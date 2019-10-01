قيد 640 لاعباً في صفوف المحترفين والهواة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتم أمس «الميركاتو الصيفي»، الذي انطلق يوم 9 يوليو الماضي، حيث شهدت الفترة الأولى قيد 640 لاعباً في مختلف الفئات، بصفوف الأندية المحترفة والأولى.

وقالت عائشة الطنيحي عضو لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين إن المعاملات تنوعت بين 17 حالة استبدال و30 إعارة و38 حالة انتقال لاعبين من أندية لأخرى، وتم إنهاء 349 معاملة للأندية المحترفة و29 لأندية الدرجة الأولى و361 في مسابقة تحت 21 سنة.

وأشارت إلى أنه تم قيد 519 معاملة في مسابقة تحت 19 سنة، من بينهم 430 معاملة للاعبين مواطــنين، و32 حالة تسجيل لأبناء المواطنات، و4 لحملة الجوازات و23 لاعباً مقيماً، فيما شهد اليوم الأخير تسجيل 36 معاملة، ومن المقرر أن يعاد فتح باب القيد في المرحلة الشتوية بدءًا من 7 ينـاير إلى 3 فبراير 2020.

وكانت أبرز صفقات اللحظات الأخيرة من نصيب نادي عجمان، حيث أكمل إجراءات التعاقد مع اللاعب راشد غــانم الهاجري، في صفقة انتقال حر قادماً من نادي الوصل، ويعتبر راشد الهــاجري من المهاجمين المميزين، وينتظر الجهاز الفني لفريق نادي عجمان أن يشكل إضافة متميزة للفريق.

كما أعــلن نادي عجمان تعاقده مع المهاجم الجامبي أبو بكر تراولي بنظام الإعارة لمدة موسم واحد قادماً من نادي الشباب السعودي، وسيحل تراولي صاحب الـ٢٥ عاماً بديلاً للنيجيري جودين مينشا، علماً أن عجمان أعلن التعاقد مع راشد غانم الهاجري قادماً من الوصل، ويفاوض لاعب شباب الأهلي الأرجنتيني ماورو دياز.

وتعاقد الوصل مع مدافع اتحاد كلباء حمد الحمادي (28 سنة) لدعم خط دفاعه، بداية من لقاء عجمان المقبل، ويأتي التعاقد مع الحمادي من أجل سد النقص العددي في صفوف دفاع الإمبراطور الذي تلقى عدداً من الإصابات التي تسببت في ابتعاد أكثر من لاعب مهم عن الفريق خلال الفترة المقبلة.

وتعاقد الظفرة مع الثنائي محمد يوسف غلام لاعب خط الوسط «20 عاماً»، والمهاجم عبدالله النقبي «20 عاماً» قادمين من نادي شباب الأهلي، على سبيل الإعارة لموسم واحد.

وأعلن بني ياس، أمس، التعاقد مع اللاعب محمد راشد الحمادي، قادماً من نادي الوحدة على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، ويجيد الحمادي الذي يبلغ من العمر 22 عاماً اللعب في خط الهجوم.

وتعاقد الإمارات مع المدافع مسعــود حـسن «32 عاماً» لمدة عام، وكان اللاعب شارك في تدريبات الفريق بعد عودة الصقور من معسكر بلغاريا تمهيداً لضمه رسمياً.