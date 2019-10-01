الوصل بطل كأس براعم السباحة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فاز نادي الوصل ببطولة كأس الإمارات للسباحة للبراعم تحت 10 سنوات، والتي أقيمت السبت الماضي بمجمع حمدان الرياضي بمشاركة 400 سباح وسباحة من 25 نادياً وأكاديمية شاركوا في البطولة، ليتفوق نادي الوصل على الأكاديميات الخاصة والأندية المشاركة في هذه الفئة والبطولة التي كانت تضم مراحل 7-8-9-10 سنوات.

جاء ذلك بعدما حقق الوصل كأس أهم المراحل، وهي 10 سنوات بتحقيق 9 ذهبيات، بينما جاءت أكاديمية كليوبترا في المركز الثاني بذهبية واحدة وفضية واحدة و3 برونزيات، وجاء نادي النصر في المركز الثالث برصيد ذهبية واحدة.

ونجح الوصل أيضاً في الفوز بمرحلة 9 سنوات، بينما فازت أكاديمية كل النجوم بمرحلة 8 سنوات، وفي مرحلة 7 سنوات فازت أكاديمية كليوباترا بالمركز الأول. أما في منافسات البنات، فنجحت أكاديمية كل النجوم في الفوز بمرحلة 10 سنوات بتحقيق 9 ذهبيات، بينما فازت أكاديمية أبيكس بمرحلتي 7-9 سنوات وفازت كليوبترا بمرحلة 8 سنوات.

وأشاد عبدالرحمن المرشدي مدير البطولة، بالنجاح الكبير الذي تحقق في البطولة والمشاركة الكبيرة والانتظام في المواعيد، كما توجه المرشدي بالشكر إلى لجنة الحكام، برئاسة الدولي محمد فرج.