دبي تستضيف بطولة الألعاب الافتراضية الرقمية للمدارس

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أعلن، أمس، «ميدان- ون»، وجهة الجيل الجديد الرائدة للحياة العصرية والتسوق والترفيه، و«جالاكسي ريسر» للألعاب الافتراضية الرقمية، إطلاق الدورة الأولى من بطولة الألعاب الافتراضية الرقمية للمدارس في دبي، والتي تتضمن مسابقات رياضات «فيفا 20»، وستُقام في «ميدان جراندستاند» - للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط - على مدى يومي 12 و13 ديسمبر/كانون الأول المقبل، وذلك ضمن مهرجان «غيرل غيمَر» للألعاب الافتراضية الرقمية الذي أعلن عنه مؤخراً.

تشمل البطولة مسابقتين في رياضات «فيفا 20»، إحداهما للصغار من المرحلة العمرية بين 6 و11 سنة، والأخرى للشباب في المرحلة العمرية بين 12 و16 سنة، بجوائز قيمة للمسابقتين تتضمن منحاً دراسية تصل قيمتها إلى 255 ألف درهم، بينما سيحظى الفائز بلقب بطولة الشباب على جائزة قيمتها 100 ألف درهم، في حين سيحظى الفائز ببطولة الصغار بجائزة قدرها 70 ألف درهم، فيما سيحصل الفائزان بالمركز الثاني في المسابقتين على 50 ألف درهم، و35 ألف درهم على التوالي.

ويمكن للمدارس ترشيح طالبين كحد أقصى لكل مسابقة، حيث يتنافس الطلاب المشاركون في جولات تصفية تستمر على مدى يومين وتنتهي بخروج الخاسر، وبدأ التسجيل اعتباراً من أمس على موقع www.girlgamer.gg/dubai/schools وتلقى بطولة الألعاب الافتراضية الرقمية للمدارس دعماً من هيئة المعرفة والتنمية البشرية، و10X Media التابع للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، ومجلس دبي الرياضي.

وفي هذه المناسبة، قال فهد عبدالرحيم كاظم، نائب رئيس شركة ميدان مولز: «سنواصل من خلال استضافة أول بطولة للألعاب الافتراضية الرقمية في دبي، جهودنا لبناء منصة فاعلة تلبي المطالب المتنامية لقاعدة منوعة من العملاء الذين يتطلعون إلى خوض تجربة ترفيهية إلكترونية متميزة».

من جانبها، قالت هند المعلا، رئيس الإبداع والسعادة والابتكار في هيئة المعرفة والتنمية البشرية: «تجتذب صناعة الترفيه والألعاب الإلكترونية الهادفة جمهوراً متزايداً من مختلف الأعمار لممارستها واكتشاف أسرارها حول العالم، مما ساهم في نموها بوتيرة متسارعة في منطقتنا، ونتطلع إلى أن تسهم البطولات والمعارض المهنية المتخصصة في مجال الألعاب والرياضات الإلكترونية في تعزيز القدرات الإدراكية والإبداعية للأجيال الصاعدة، وبناء صداقات جديدة، وتنمية مهارات التفكير الناقد لديهم في إطار من المرح والسعادة، فضلاً عن نشر الشغف لديهم لاكتشاف الفرص الواعدة في هذه الصناعة، وتمكينهم من مواكبة وقيادة التغيير في مختلف قطاعات التكنولوجيا المستقبلية».

وأضاف عبدالله المنصوري، مدير فريق 10X Media التابع للمكتب الإعلامي لحكومة دبي: «يواصل التطور التكنولوجي إعادة رسم الخارطة الاقتصادية للعالم بما يقدمه كل يوم من مستجدات تحمل معها العديد من الفرص، فمنافسات الألعاب الافتراضية الرقمية باتت قطاعاً يجمع بين مجموعة قطاعات أخرى هي الإعلام والترفيه وألعاب الفيديو، ويبقى هدفنا مواكبة مثل هذا التطور والاحتفاظ بمكانة متقدمة لدبي في ريادته وقيادة عملية تنميته وتطويره أسوة بباقي الأنشطة والقطاعات المستقبلية الأخرى».

من جهته، قال خالد العور، مدير إدارة الفعاليات الرياضية في مجلس دبي الرياضي: «بفضل الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، رسّخت دبي مكانتها الرائدة على مستوى العالم، كواحدة من أهم حاضنات الابتكار والإبداع والتكنولوجيا المستقبلية».

وأضاف: «تحت قيادة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نحرص في مجلس دبي الرياضي على ربط أهدافنا بتطبيقات التكنولوجيا المستقبلية، أحد أهم الأهداف الاستراتيجية لحكومة دبي».