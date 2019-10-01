شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق تجمع المنتخب الجامعي للصالات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أقام الاتحاد الرياضي لمؤسسات التعليم العالي التجمع الأول لاختيار أفضل عناصر المنتخب للمشاركة في بطولة التسامح العربية الجامعية لكرة الصالات، بجامعة زايد في أبوظبي، وشمل التجمع جامعات أبوظبي، وسيعقبه التجمع الثاني لجامعات دبي والإمارات الشمالية، وتجمع ثالث لجامعات مدينة العين.

وعلى ضوء هذه الاختبارات سيتم اختيار أفضل العناصر لتمثيل الدولة في هذه البطولة المهمة التي تستضيفها الإمارات في الفترة من ٢٩ أكتوبر الحالي وحتى ٩ نوفمبر المقبل.

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