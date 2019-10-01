12 فريقاً في كأس سلطان بن زايد للمؤسسات الحكومية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

تنطلق يوم الاثنين المقبل مباريات بطولة كأس سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة الرئيس الفخري للاتحاد الرياضي للمؤسسات الحكومية لكرة القدم لموسم 2019-2020، والتي تقام مبارياتها باستاد سلطان بن زايد بمقر الاتحاد الرياضي في أبوظبي، بمشاركة 12 فريقاً.

وتفتتح البطولة يوم الاثنين بمباراتين، ويلتقي في الأولى أكاديمية المستقبل والكابتن الرياضية، وتجمع الثانية بين ليدر سبورت والدفاع المدني.

جاء التأكيد على انطلاقة أولى بطولات الاتحاد الكروية في الموسم الجديد خلال اجتماع قرعة البطولة الذي عقد بمقر الاتحاد، برئاسة محمد جاسم المهيري المدير الفني للاتحاد، ومحمد الجوهري المدير التنفيذي للاتحاد، وعدد من ممثلي الفرق المشاركة.

في بداية الاجتماع، نقل المهيري تحيات سيف بن أحمد الهاملي رئيس مجلس إدارة الاتحاد، متمنياً أن تحقق البطولة السنوية النجاح، وآملاً أن تسهم كافة الفرق المشاركة في إنجاحها.

وسحبت قرعة كأس سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان للمؤسسات الحكومية، وأسفرت عن تقسيم الفرق ال12 المشاركة إلى مجموعتين، وضمت الأولى أكاديمية المستقبل، الكابتن لإدارة المنشآت الرياضية، ليدر سبورت، القيادة العامة للدفاع المدني، شركة نادي الوحدة، إمبيشن للرياضة، وضمت المجموعة الثانية القيادة العامة لشرطة أبوظبي، جولد وكلاء لاعبين، نيوكاسل الطبي، إعلام أبوظبي، منطقة الشهامة، أورا الرياضية.