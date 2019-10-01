اتحاد الكرة يستضيف دورة «فوتورو» للحكام



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يستضيف اتحاد الإمارات لكرة القدم، دورة الاتحاد الدولي «الفيفا» لمحاضري الحكام (فوتورو III

)، والتي ستقام في دبي خلال الفترة من ال5 إلى ال10 من أكتوبر الجاري 2019 بمشاركة 60 محاضراً يمثلون 20 دولة (من الدول العربية الآسيوية والإفريقية)، حيث تنظم هذه الدورة للمرة الأولى في الإمارات، وبهذا العدد من المشاركين من قارتي آسيا وإفريقيا.

وتعكف لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم على تنظيم هذا البرنامج بشكل سنوي، حيث ستشهد النسخة الحالية وللمرة الأولى مشاركة محاضري الحكام العرب من القارتين الآسيوية والإفريقية بواقع 10 محاضرين (فنيين، ولياقة بدنية).

ويشارك أربعة من الحكام الدوليين في هذه الدورة هم: محمد عبدالله حسن، يعقوب الحمادي، حسن المهري وزايد داود، ضمن رؤية لجنة الحكام في اتحاد الكرة لتأهيل الكوادر التحكيمية الوطنية.