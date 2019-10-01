«الشارقة البحري» ينشد التألق بمونديال الدراجات المائية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - غادرت أمس بعثة فريق نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في بطولة العالم للدراجات المائية، وضمت البعثة حسن الزعابي عضو مجلس إدارة النادي رئيساً للبعثة، وثلاثة متسابقين، هم مانع المرزوقي، وسلطان الحمادي، وعبدالله الحمادي.

ويحرص نادي الشارقة البحري على الاشتراك في بطولة العالم بالولايات المتحدة في إطار سعي متسابقيه لإضافة إنجازات إضافية جديدة إلى رصيد النادي الذي حققه متسابقوه في مجال الدراجات المائية خلال السنوات الأخيرة، سواء بالولايات المتحدة، حيث منافسات بطولة العالم، أو خلال منافسات ملك تايلاند العالمية، أو خلال ختام مونديال الدراجات المائية «الأكوا بيك» بالشارقة.

وتمنى علي بن سالم المدفع رئيس مجلس إدارة النادي نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي التوفيق لمتسابقي النادي في التظاهرة الأمريكية، مشيداً بحرصهم على التميز وتشريف النادي والدولة خلال المنافسات، وأكد أن النادي رصد كل الإمكانات للفريق الذي يتميز بعناصره الشابة الواعدة.