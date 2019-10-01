شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل سلبي بين الجوية والميناء والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فرض فريق الميناء التعادل على مضيفه فريق القوة الجوية، عندما أصر على غلق مرماه أمام هجمات الجوية في المباراة التي جرت بينهما على ملعب الشعب الدولي في العاصمة بغداد بختام الجولة الثانية من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وبهذه النتيجة تصدر فريق القوة الجوية فرق الدوري العراقي برصيد أربع نقاط.

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