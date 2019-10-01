بارما يخطف الفوز من ضيفه تورينو









اسماء السيد - خطف بارما انتصاراً صعباً من ضيفه تورينو الناقص عدديا، بالفوز عليه في اللحظات الأخيرة 3-2 الاثنين على ملعب إينيو تارديني في ختام مباريات المرحلة السادسة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

واحتاج أصحاب الأرض الى أقل من دقيقتين لافتتاح التسجيل، بعدما دخل اللاعب العاجي جيرفينيو من الجهة اليسرى لمنطقة الضيوف ومررها عرضية الى السويدي ديان كولوزفسكي الذي سددها بعيدا عن الحارس الدولي لمنتخب إيطاليا سيلفاتوري سيريغو (2).

وعادل الأرجنتيني كريستيان إنسالدي الهارب من الرقابة برأسية على يمين الحارس مستثمراً العرضية التي مررها له زميله سيموني فيردي (12).

وكاد فيردي أن يسجل هدف التقدم في الدقيقة 20 لكن الحارس لويجي سيبي صد محاولته ببراعة وحوّلها الى ركلة ركنية.

وأضاع جيرفينيو فرصة الهدف الثاني، بعدما احتسب الحكم فيديريكو لابينا ركلة جزاء لمصلحة بارما، بعد العودة الى تقنية الفيديو ("في اي آر") إثر لمسة يد على البرازيلي بريمير الذي نال الانذار الثاني وبالتالي طرد من المباراة، لكن سيريغو صدها بنجاح (29).

وعاد الحكم مرة جديدة لتقنية الفيديو ليحتسب ركلة جزاء لمصلحة تورينو بعدما تدخل الفرنسي فانسان لوريني بالكوع على أندريا بيلوتي الذي سددها قوية عجز سيبي عن إيقافها قبل اختراقها لشباكه (43).

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وتقدم بيلوتي إلى صدارة ترتيب الهدافين برصيد خمسة أهداف بالاشتراك مع كل من دومينيكو بيراردي (ساسوولو)، تشيرو إيموبيلي (لاتسيو)، والكولومبي دوفان زاباتا (أتالانتا).

وبينما كان الحكم يهم بإنهاء الشوط الأول، مرر كولوزفسكي الكرة بينية إلى الدنماركي أندرياس كورنيليوس الذي دخل إلى منطقة الجزاء وسدد بقوة بعيداً عن متناول سيريغو (45+3) لينهي الشوط الأول 2-2.

وبدأ الشوط الثاني بفرصتين لبارما خلال دقيقة واحدة، إذ صد سيرغيو تسديدة جيرفينيو، فيما تكفلت العارضة بابعاد كرة البرازيلي هيرناني (50).

ودفع تورينو المتراجع ثمن نقصه العددي وتعب لاعبيه، وكان جيرفينيو مرة جديدة هو صاحب الكلمة العليا، بعد تمريرة إلى داخل منطقة الجزاء للبديل سيموني زازا الذي لم ينجح بترويضها، لتتهادى أمام البديل روبيرتو إينغليزي الذي سدد في المرمى (88) محرزا هدف الفوز 3-2.

ورفع بارما رصيده إلى تسع نقاط في المركز التاسع، خلف تورينو بفارق الأهداف.

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