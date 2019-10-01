الأن بالمجان قنوات مفتوحة تذيع ماتش Liverpool × سالزبورج |أستقبل واضبط تردد القنوات المفتوحة الناقلة...

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول ماتش Liverpool- موعد مباراة ليفربول القادمة 2020/2019 نقدمها لكم اليوم لمتابعة أحداث مباراة ليفربول وسالزبورج في الجولة الثانية من دور المجموعات الخاص بدوري أبطال أوروبا، وذلك الاربعاء 2 أكتوبر 2019، ولذلك حاولنا أن نجمع لكم تردد القنوات التي ستقوم بنقلها.

نتيجة مباراة ليفربول ونابولي

موعد مباراة ليفربول القادمة/ليفربول و سالزبورغ دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة و معلق المباراة

مباراة فريقى سالزبورج وليفربول فى الجولة الثانية من المجموعة الخامسة بدوري الأبطال يوم الأربعاء 2-10-2019، وتنطلق المباراة فى تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، وفى الساعة العاشرة بتوقيت السعودية الدولى، وفى تمام الساعة السابعة بالتوقيت الدولي غرينتش.

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القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول

خسر في الجولة الأولى ليفربول أمام نابولي بهدفين دون مقابل، أما سالزبورغ فقد فاز علي جينك بنتيجة 6/2.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول

إلى جانب قناة بي إن سبورت إتش دي الرياضية المشفرة التي ستقوم بإذاعة مباراة ليفربول وريد بول سالزبورغ و يعلق عليها المعلق الرياضي عصام الشوالي، يرغب الكثير من المواطنين بالتعرف على قنوات مفتوحة عبر مختلف الأقمار الصناعي لنقل مباراة ليفربول وريد بول سالزبورغ ، وإليكم القنوات وترددها والأقمار الصناعية المذاعة من خلالها:

القناة القمر الصناعي التردد IRIB Varzesh TV HD Iran Intelsat 62°E 11555 V 30000 Es’hailSat | Badr 26°E 11881 H 27500 Es’hailSat | Badr 26°E 12265 H 27500 Idman TV Azerbaijan AzerSpace 46°E 11175 H 27500

وكانت هذه القائمة هي القنوات المفتوحة التي ستقوم بنقل مباراة ليفربول وريد بول سالزبورغ في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.