ملخص ونتيجة مباراة مانشستر يونايتد وارسنال اليوم (1-1) 30-9-2019 في الدوري الإنجليزي

يستضيف مانشستر يونايتد ارسنال اليوم على ملعب أولتد ترافورد ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، ونقدم لكم نتيجة مباراة مانشستر يونايتد وارسنال اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهي خدمة متميزة نقدمها لجميع محبي وعشاق الساحرة المستديرة كرة القدم وخاصة جماهير الدوري الإنجليزي، كما سنوفر لكم ملخص مباراة مانشستر يونايتد وارسنال اليوم في الدوري الإنجليزي.

ويلتقي مانشستر يونايتد وارسنال اليوم في الدوري الإنجليزي مساء اليوم في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع مباراة مانشستر يونايتد وارسنال على قناة بي إن سبورت 2 الرياضية ويعلق عليها عصام الشوالي.

نتيجة مباراة مانشستر يونايتد وارسنال

وقبل أن نوفر لكم ملخص مباراة مانشستر يونايتد وارسنال اليوم في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، سنتعرف معا على تشكيلة الفريقين في لقاء الليلة، ويحتل مانشستر يونايتد المركز الحادي عشر في الترتيب مؤقتاً برصيد 8 نقاط , في حين يحتل فريق أرسنال المركز الثامن برصيد 11 نقطة.

وجاءت تشكيلة مانشستر يونايتد المتوقعة: دي خيا – يونج – ماجواير – لينديلوف – وان بيساكا – ميكتوميناي – ماتيتش – بوجبا – جيمس – جرينوود – ماتا

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تشكيلة أرسنال المتوقعة: لينو – كولاسيناك – لويز – سوكراتيس – تشامبرس – تشاكا – جندوزي – نيلسون – سيبايوس – بيبي – أوباميانج.

ملخص مباراة مانشستر يونايتد وارسنال

انطلقت مباراة مانشستر يونايتد وارسنال بث مباشر كورة ستار الآن الشوط الاول وسط أجواء حماسية كبيرة من الجماهير في المدرجات ولاعبي الفريقين.

وسجل اللاعب سكوت ماكتومناي يسجل الهدف الأول لصالح مانشستر يونايتد في الدقيقة 45 من زمن المباراة ويمنح التقدم لفريقه وسط جماهير الفريق وعلى أرضية اولد ترافورد.

وفي الدقيقة 58 من زمن المباراة يسجل اوباميانج هدف التعديل لصالح ارسنال لتكون النتيجة إيجابية الآن 1-1، وينتهي الوقت الأصلي للمباراة وتكون النتيجة إيجابية بين الفريقين.