شكرا لقرائتكم خبر عن نهائي مصري في سان فرانسيسكو للاسكواش.. رنيم تواجه نور والشوربجي مع مؤمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، مباريات الدور النهائي لبطولة "أوراكل نت سويت" سان فرانسيسكو الدولية للاسكواش، والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية، وسط هيمنة مصرية كاملة على الأداور النهائية بمنافسات الرجال والسيدات.

وتأهل الرباعي المصري محمد الشوربجي لاعب سموحة والمصنف الثاني عالمياً لرجال الاسكواش، طارق مؤمن لاعب الجزيرة والمصنف الثالث، رنيم الوليلي لاعبة وادي دجلة والمصنفة الأولى ونور الطيب لاعبة هليوبليس والمصنفة الخامسة.

ويسعى محمد الشوربجي لحصد ثاني ألقابه في الموسم الجاري بعدما توج ببطولة الصين الدولية في انطلاقة الموسم الجديد بعد تغلبه في المباراة النهائية على المصنف الأول عالمياً علي فرج، في الوقت الذي يبحث طارق مؤمن عن أول ألقابه في الموسم الجديد ويحلم بالتتويج مع زوجته رنيم الوليلي بأول لقب سوياً.

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أما في منافسات السيدات فيعتبر اللقاء مكرر من نهائي بطولة الصين والتي توجت بها نور الطيب بعد التغلب على الوليلي، وستسعى لاعبة وادي دجلة لتجنب أخطاء المباراة السابقة من أجل تعزيز مكانتها في صدارة التصنيف العالمي.

وتعد بطولة سان فرانسيسكو هي أول بطولة بفئة البلاتينيوم في الموسم الجاري، حيث تقدر القيمة المادية لمجموع جوائزها بحوالي 121 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.