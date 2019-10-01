طنطا يجهز "كابونجا" لمواجهة بيراميدز فى الدورى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب أيمن المزين المدير الفنى لفريق طنطا من الجهاز الطبى معرفة مدى الاصابة التى تعرض لها محمود " كابونجا " مدافع الفريق خلال مباراة وادى دجلة بالدورى الممتاز ، وأمكانية تجهيزه لمواجهة بيراميدز القادمة في بطولة الدوري . وكان محمود " كابونجا " مدافع الفريق بشد فى العضلة الخلفية في مباراة دجلة الماضية . Advertisements ونجح فريق طنطا بالفوز على وادى دجلة بالمباراة الافتتاحية لبطولة الدورى الممتاز بهدف مقابل لا شئ أحرزه إسلام فؤاد على ملعب بتروسبورت . ويستعد فريق طنطا بقيادة أيمن المزين لملاقة نظيرة بيراميدز ضمن مباريات الجولة الثانية فى بطولة الدورى الممتاز والمقرر لها الخميس المقبل على ملعب طنطا.

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