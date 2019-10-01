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اتحاد السلاح ينظم رحلات سياحية للوفود المشاركة فى بطولة العالم للرواد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عبد المنعم الحسينى رئيس إتحاد السلاح على تنظيم رحلات سياحية للوفود المشاركة فى بطولة العالم للرواد التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 5 و حتى 11 أكتوبر المقبل بإستاد القاهرة .

و قال  الحسينى إلى أن تنظيم هذه البطولة فى مصر فرصة قوية لدعم السياحة و تنشيطها فى ظل تواجد عدد كبير من اللاعبين  من مختلف الدول الكبرى فى هذا الحدث العالمى .

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كما أشار الحسينى  إلى  إشادة وفد الاتحاد الدولى بالأمن والأمان فى مصر بعدما حرصوا على زيارة العديد من الأماكن للاطمئنان على الإستضافة، مشيرا  إلى أنه حرص على اصطحابهم  إلى خان الخليلى و المتحف المصرى .

كان اتحاد السلاح، برئاسة عبد المنعم الحسينى، قد قرر إقامة تكريم لرموز اللعبة لما قدموه على مدار سنوات عديدة خلال فعاليات البطولة.

إستضافت  وزارة الشباب و ظهر اليوم الأثنين المؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل البطولة  ، بعدما تم تقديم موعد المؤتمر 24 ساعة ليقام فى الوزارة بدلا من مركز التعليم المدينى .

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