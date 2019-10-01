شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. "كاف" يعلن مصر ونيجيريا تصنيف أول بأمم أفريقيا تحت 23 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمد الاتحاد الأفريقى لكرة القدم منتخبى مصر ونيجيريا تصنيف أول قبل قرعة بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة المقرر لها الأربعاء المقبل على أن تتواجد مصر على رأس مجموعة ونيجيريا على رأس المجموعة الثانية.

وتستضيف مصر بطولة أمم أفريقيا 2019 تحت 23 سنة خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

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يضع مسئولو اللجنة الخماسية ووزارة الرياضة آمالا كبيرة على منتخب مصر الأولمبى من أجل تحقيق لقب بطولة الأمم الأفريقية، خاصة بعد أن خرج المنتخب الأول من دور الـ16 عقب الهزيمة 0/1 أمام جنوب أفريقيا وتوزيع البطولة التى استضافتها مصر.

تقام فى السابعة مساء الأربعاء المقبل قرعة بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة والتى تستضيفها مصر، بالمنتزه بالإسكندرية بمشاركة 7 منتخبات بالإضافة إلى مصر.

ويتأهل أصحاب المراكز الثلاث الأولى مباشرة إلى نهائيات أولمبياد طوكيو 2020.