أخبار الرياضة المصرية اليوم الإثنين 30 / 9 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين 30 / 9 / 2019 العديد من الأخبار المهمة أبرزها، المنتخب يطلب رسميًا لعب ودية بتسوانا باستاد القاهرة والتدريب بالملعب الفرعى. المنتخب يطلب رسميًا لعب ودية بتسوانا باستاد القاهرة والتدريب بالملعب الفرعى أرسل مسئولو اتحاد الكرة خطابًا رسميًا إلى هيئة استاد القاهرة يطلب فيه خوض ودية بتسوانا يوم 14 أكتوبر المقبل باستاد القاهرة. حسام الزناتي مديرًا لبطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة اختير حسام الزناتى، مدير لجنة المسابقات باتحاد الكرة، مديرًا لبطولة أمم أفريقيا 2019 تحت 23 سنة التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل. وزير الرياضة يجتمع برئيس شركة بريزنتيشن للتنسيق لقرعة أمم أفريقيا تحت 23 سنة أقيم ظهر اليوم اجتماع بين وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي ومنتصر النبرواي رئيس شركة بريزنتيشن تم خلاله استعراض التجهيزات الأخيرة من قبل بريزنتيشن بصفتها المنطمة لبطولة أمم أفريقيا 2019 تحت 23 سنة التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 11 نوفمبر المقبل بمشاركة 8 منتخبات، والتحضيرات الأخيرة الخاصة بقرعة البطولة التى ستقام فى الإسكندرية فى تمام الساعة السابعة مساء الأربعاء المقبل. Advertisements سوبر كورة يكشف قيمة غرامة صالح جمعة.. وعقوبة التكرار قرر النادى الأهلى، توقيع عقوبة مالية قاسية على صانع ألعاب الفريق الكروى الأول صالح جمعة بسبب غيابه المتكرر عن تدريبات اللاعبين المستبعدين خلال الفترة المقبلة. فايلر يجتمع برمضان صبحى والتركيز على العرضيات فى مران الأهلى عقد السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، جلسة قصيرة مع رمضان صبحى، لاعب الفريق، على هامش مران الفريق الذى أقيم مساء اليوم على ملعب مختار التتش، وجاءت جلسة فايلر مع رمضان، فى إطار الجلسات التحفيزية التى يعقدها مع لاعبى الفريق، إلى جانب المحاضرات النظرية ومحاضرات الفيديو لتجهيز الجميع معنويًا وفنيًا.

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