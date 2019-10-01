جولدى يتعاقد مع صالح موسى مدافع الزمالك الأسبق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقد مسئولو جولدى الذى يشرف على تدريبه أحمد عيد عبد الملك مع صالح موسى مدافع الزمالك والمقاصة الأسبق فى صفقة انتقال حر لتدعيم صفوف الفريق بلاعبين سوبر يستطيعوا من خلالهم المنافسة على الصعود لدورى القسم الثانى. كان صالح موسى قد تعاقد مع فريق المنيا خلال فترة الإنتقالات الصيفية قبل أن يقوم بفسخ تعاقده مع النادى لأمور فنية.

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