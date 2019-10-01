شكرا لقرائتكم خبر عن بهدف ساني.. سيراميكا كليوباترا يفوز على المنصورة وديًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادى سيراميكا كليوباترا فوزًا معنويًا على حساب المنصورة بهدف دون رد سجله النيجيرى محمد ساني، فى المباراة الودية التى أقيمت بينهما اليوم الإثنين، على الملعب الفرعى باستاد الدفاع الجوي.

قدم الفريقان مباراة قوية من حيث الأداء الدفاعى والهجومي، وظهر أكثر من لاعب بمستوى طيب للغاية، وأكد هيثم شعبان المدير الفنى للفريق على استفادته بشكل كبير من اللقاء الودى.

ويلعب سيراميكا كليوباترا مباراة ودية أخرى فى الثالثة عصر الغد على نفس الملعب أمام بورتو السويس، فى إطار استعدادات الفريق لمباراة الداخلية التى ستقام يوم 21 أكتوبر المقبل فى أولى مباريات دورى الدرجة الثانية.