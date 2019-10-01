على مسئولية خالد الغندور.. الاتحاد الأفريقى يقرر تأهل الزمالك إلى دور المجموعات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الإعلامى خالد الغندور، اعتماد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" تأهل الزمالك إلى دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا بعد إنسحاب جينيراسيون فوت بطل السنغال.
وكشف الغندور عن موعد اعتماد "كاف" للنتيجة رسميا موضحا أنه سيكون يوم الثلاثاء القادم 8 أكتوبر قبل إجراء قرعة دورى المجموعات بيوم.
أضاف الغندور خلال تقديمه لبرنامج الزمالك اليوم: "أبارك لجمهور الزمالك العظيم تأهل الأبيض إلى دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا".
كان نادي جينيراسيون قد اعترض على موافقة كاف على نقل اللقاء لاستاد برج العرب بالإسكندرية وتأجيله لمدة 24 ساعة.
وتمسك النادي السنغالي بعدم الحضور للمباراة يوم الأحد رغم وصول خطاب من كاف يؤكد إقامة اللقاء على استاد برج العرب بالإسكندرية لكن الاتحاد الأفريقي كان قد وافق على نقل مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت إلى برج العرب بدلا من بتروسبورت، وإقامتها يوم الأحد بدلا من السبت،وهو ما رفضه الفريق السنغالي.
وتواجد الزمالك يوم الأحد في ملعب برج العرب، وخاض عمليات الإحماء بصورة طبيعية، وانتظر داخل الملعب أكثر من 15 دقيقة، قبل أن يعلن الحكم نهاية اللقاء وفوز الزمالك بثلاثية اعتباريا.
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