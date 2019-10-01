شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يجهز طقطق وفتحى ومجدى لمواجهة الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى الفريق الأول للكرة بالنادى المصرى منذ قليل على أحد ملاعب مدينة برج العرب مرانه الأساسى استعدادًا للقاء شقيقه الإسماعيلى والذى يقام فى تمام الساعة الخامسة والنصف مساء بعد غدٍ الأربعاء على استاد برج العرب ضمن مباريات الجولة الثانية من الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.

وقبل المران حرص إيهاب جلال على الاجتماع بلاعبيه مؤكدًا ضرورة بذل قصارى الجهد خلال المباراة المقبلة التى تأتى أمام منافس قوى وعنيد يمتلك العديد من اللاعبين المتميزين فى خطوطه الثلاثة ويقوده جهاز فنى كفء بقيادة الصربى ميودراج، مضيفًا أن الإسماعيلى سيدخل اللقاء بمعنويات عالية بعد فوزه فى أولى مبارياته بالدورى خارج ملعبه على الجونة العنيد وكذلك تخطيه قبل أيام عقبة فريق أهلى بنغازى الليبى والوصول لدور الستة عشر من دورى أبطال العرب، مشددًا على ضرورة اقتناص الفرص السهلة والتركيز التام سواء فى الجوانب الدفاعية أو الهجومية.

وخلال المران ركز إيهاب جلال على النواحى التكتيكية والخططية الملائمة لملاقاة فريق الإسماعيلى، وشهد المران مشاركة الثلاثى مفتاح طقطق وعماد فتحى وبهاء مجدى والذين غابوا عن مباراة الأمس أمام ماليندى بطل زنجبار والتى انتهت بفوز المصرى بثلاثة أهداف مقابل هدف.