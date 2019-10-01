شكرا لقرائتكم خبر عن بسنت حميدة لاعبة ألعاب القوى تتأهل إلى نصف نهائى بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت بسنت حميدة لاعبة منتخب ألعاب القوى فى التأهل لنصف نهائى بطولة العالم التى تقام فى قطر فى منافسات العدو. وتأهلت اللاعبة فى سباق 200 متر عدو، بعد أن أحتلت المركز الرابع فى التصفية الثانية بزمن 22.88 ثانية. Advertisements وحال وصول بسنت حميدة إلى نهائى بطولة العالم وتحطيم رقمها الشخصى تتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020. يذكر أن بسنت حميدة حققت الميدالية الفضية والمركز الثانى فى لدورة الألعاب الأفريقية لسباق 200 متر عدو، والتى أقيمت بالمغرب مؤخرًا، وتوجت مصر بلقبها.

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