قبل جينيراسيون.. أصعب 5 مواقف لأندية مصر بأفريقيا: انقلاب وحصار ومطواة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

لم يكن الزمالك الفريق المصري الأول الذي واجه ظرفاً قهرياً في بطولة دوري أبطال أفريقيا عقب أزمته مع فريق جينيراسيون السنغالي التي ينظر فيها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف).

ورفض جينيراسيون خوض مباراته أمام الزمالك أمس الأحد وتغيب الفريق عن الحضور بداعي عدم قانونية نقل المباراة إلى الإسكندرية وتأجيلها 24 ساعة.

الخليج 365 يرصد خلال السطور القادمة أبرز 5 وقائع قهرية في مباريات الأندية المصرية في بطولات أفريقيا:

1- الأهلي يواجه شبح الاستبعاد والحرمان

في الثالث من أبريل عام 2012 وقبل 5 أيام من مباراة الأهلي والبن الإثيوبي في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا وضعت مديرية أمن القاهرة النادي الأحمر في مأزق بعد رفضها إقامة مباراة العودة في مصر على ستاد الكلية الحربية بسبب التمسك بضرورة وفرة الضوابط والشروط الأمنية فى ملاعب كرة القدم والتى أشار إليها قرار النيابة العامة بعد أحداث بورسعيد.

ووضع هذا القرار الأهلي فى مأزق، فكان الفريق الأحمر مهدداً بالاستبعاد من البطولة، إضافة إلى الحرمان من المشاركة لمدة 3 سنوات لمخالفته اللوائح التى تمنع تغيير ملعب أى مباراة بالبطولات الأفريقية فى مدة أقل من 10 أيام.

وناشد مجلس إدارة الأهلى المجلس العسكرى لإنقاذ الموقف ليوافق الأمن فى النهاية على إقامة المباراة ملمحاً إلى التراجع عن موافقته فى أى وقت.

2- انقلاب وإجلاء

وبعد تأهل الأهلى إلى دور الـ16 ليواجه الملعب المالي، ذهب النادي الأحمر إلى العاصمة المالية باماكو ليخسر الفريق الأحمر فى آخر دقيقة وتبدأ أحداث مثيرة فى التصاعد.

فقد انقلبت قوات المجلس العسكرى بمالي على الرئيس المالي المخلوع أمادو توماني توريه وتبادل الطرفان إطلاق النار بعد أن سيطر المنقلبون على المطار.

وناشد مجلس إدارة الأهلى المسؤولين فى مصر لإرسال طائرة عسكرية لإجلاء الفريق الأحمر وهو ما حدث بالفعل حيث أعادت طائرة عسكرية تحمل قوات من الصاعقة فريق الأهلى إلى مصر.

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وكان أطرف ما واجه الأهلى فى مالى هو اضطرار الفريق الأحمر للتدريب فى الشارع وعلى سلالم فندق الإقامة.

3- حصار في فندق البارون

وتأتي آخر محطات الأهلى المثيرة فى بطولة دورى أبطال أفريقيا 2012 فى مباراة العودة مع فريق صن شاين فى دور نصف النهائي.

حيث تعرض فريق صن شاين للحصار من جانب بعض الرياضيين أمام فندق البارون لتقترب بشدة المواجهة من إلغاء المباراة وخروج الأهلى من البطولة قبل أن تنقذ المحاولات فرص النادي الأحمر بعد تأجيل موعد المباراة ساعتين لعدم تمكن الضيوف من الوصول إلى ملعب ستاد الدفاع الجوي.

4- تأجيل وطعن بمطواة

في السادس من سبتمبر عام 2003 ألغيت مباراة الإسماعيلي ومضيفه سيمبا التنزاني في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا بسبب هطول الأمطار ولعبت بعدها بـ24 ساعة لتشهد حدثاً مأساوياً بتعرض عماد النحاس ليبرو الدراويش السابق للطعن بـ"مطواة" من جماهير الفريق صاحب الأرض.

5- الزمالك وملعب تحت الإنشاء

في بطولة "كأس أفريقيا للأندية أبطال الدوري" نسخة عام 1987 وتحديداً في إياب دور الـ16 واجه الزمالك موقفاً عصيبا في مدينة "كيتوي" معقل فريق نكانا ريد ديفلز الزامبى.

الزمالك كان قد فاز في مباراة الذهاب في القاهرة بهدفين نظيفين سجلهما طارق يحيى وأيمن يونس، إلا أن الفريق الأبيض واجه أزمة في مباراة العودة.

وقال أيمن يونس لقناة أون سبورت: "واجهنا نكانا نكانا ريد ديفلز فى القاهرة وسافرنا لزامبيا لخوض مباراة العودة إلا أن الفريق المضيف طلب تأجيل المواجهة 4 أيام لعدم انتهائه من تجهيز الملعب".

وفسر: "الملعب كان تحت الإنشاء، ملعب بدون أى مرمى وبعض أجزاء الملعب غير جاهزة".

وأوضح: "الكاف خيرنا بين احتساب المباراة لصالحنا أو التأجيل، فرفضنا الفوز بهذه الطريقة وانتظرنا 4 أيام".

وخسر الزمالك من نكانا بهدف نظيف في هذه المباراة ليصعد إلى دور نصف النهائي ليخرج أمام كوتوكو الغاني بعد الفوز في القاهرة 2-0 والهزيمة في كوماسي 1-5.