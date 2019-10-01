جينيراسيون السنغالي يغادر القاهرة بعد انسحابه من لقاء الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طه عبيد:

غادر مطار القاهرة الدولي، في الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء، بعثة فريق جينيراسيون فوت بطل السنغال، والذي لم يخض مباراة الإياب أمام فريق الزمالك في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقالت مصادر مطلعة بالمطار، إن بعثة الفريق غادرت وضمت 31 لاعبا وإداريا وتم إنهاء إجراءات سفرهم من مبني الركاب 3 بالمطار على الطائرة الإثيوبية المتجهة إلى أديس ابابا ومنها إلى السنغال، ولم تواجه البعثة أي مشاكل بالمطار.

وكان نادي جينيراسيون قد رفض خوض مباراته أمام نادي الزمالك اعتراضاً على تأجيلها 24 ساعة ونقلها من ملعب بتروسبورت إلى ستاد برج العرب في الأسكندرية.

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ورد الزمالك بأنه أبلغ الاتحاد الأفريقي بصعوبة إقامة المباراة في القاهرة بالموعد المحدد لدواع أمنية ليحصل النادي الأبيض على خطاب من الكاف يوافق على نقل وتأجيل المباراة.

ولكن الكاف بعث خطاب أخر للزمالك يطلب خلاله التوضيح بشأن إقامة 3 مباريات في القاهرة في الفترة ما بين 26-28 سبتمبر على عكس ما وصلهم وهو ما اعتمد عليه النادي السنغالي في امتناعه عن خوض المباراة.

وقرر الكاف في النهاية دراسة الموقف عبر جهاته المعنية وممثليه وسيتم إصدار المزيد من المعلومات في الوقت المناسب.