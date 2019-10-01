خالد الغندور: الكاف يعلن صعود الزمالك لدور المجموعات 8 أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال خالد الغندور قائد نادي الزمالك إن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) سيعلن صعود الزمالك لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا في الثامن من أكتوبر القادم.

وأضاف خالد الغندور عبر قناة "الحدث اليوم" إن مراقب المباراة أعلن فوز الزمالك 3-0 على جينيراسيون فوت بطل السنغال وبالتالي صعود النادي الأبيض رسمياً لدور المجموعات.

وكشف" الكل متفق داخل الاتحاد الأفريقي على صعود نادي الزمالك وتأجيل القرار إلى 8 أكتوبر يؤكد على هذا القرار".

وتوجه الغندور بالشكر إلي السنغالية فاطمة سامورا السكرتير العام للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" المعينة من الاتحاد الدولي لكرة القدم لمراجعة كل انشطة الاتحاد الأفريقي ماليا وإداريا لعدم تدخلها.

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وكان نادي جينيراسيون قد رفض خوض مباراته أمام نادي الزمالك اعتراضاً على تأجيلها 24 ساعة ونقلها من ملعب بتروسبورت إلى ستاد برج العرب في الأسكندرية.

ورد الزمالك بأنه أبلغ الاتحاد الأفريقي بصعوبة إقامة المباراة في القاهرة بالموعد المحدد لدواع أمنية ليحصل النادي الأبيض على خطاب من الكاف يوافق على نقل وتأجيل المباراة.

ولكن الكاف بعث خطاب أخر للزمالك يطلب خلاله التوضيح بشأن إقامة 3 مباريات في القاهرة في الفترة ما بين 26-28 سبتمبر على عكس ما وصلهم وهو ما اعتمد عليه النادي السنغالي في امتناعه عن خوض المباراة.

وقرر الكاف في النهاية دراسة الموقف عبر جهاته المعنية وممثليه وسيتم إصدار المزيد من المعلومات في الوقت المناسب."