ملف الإثنين..الأهلي يتقدم ببلاغين جديدين ضد مرتضى.. وكاف يعلن موعد حسم أزمة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

شهد اليوم الإثنين الموافق 30 سبتمبر 2019 العديد من الأحداث الهامة التي نستعرضها في التقرير التالي:

الأهلي يتقدم ببلاغين جديدين ضد مرتضى منصور

قال محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي إنه تقدم ببلاغين جديدين إلى النائب العام ورئيس لجنة الانضباط باتحاد الكرة ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.

عدلي القيعي يوجه الشكر "لجينيراسيون فوت" بسبب تصريحات مسئوليه

وجه عدلي القيعي مستشار لجنة التعاقدات بالأهلي الشكر لنادي جينيراسيون فوت بسبب تصريحات رئيسه حول الوضع الأمني في مصر.

بالصور.. تدشين أول دوري كرة قدم للسيدات في السودان

أقيمت مساء اليوم الإثنين، أول مباراة كرة قدم للسيدات في السودان، بين فريقي التحدي والدفاع، والتي احتضنها ملعب الخرطوم.

عقدة الجانرز مستمرة.. آرسنال يفلت بنقطة من مانشستر يونايتد

خيم التعادل الإيجابي 1 /1 على مباراة القمة التي جمعت مانشستر يونايتد بضيفه ارسنال اليوم الاثنين ضمن المرحلة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

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أمير مرتضى يكشف كواليس أزمة الزمالك وجينيراسيون

كشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، تفاصيل أزمة مباراة الزمالك أمام فريق جينيراسيون فوت، مشيرًا إلى أن النادي السنغال قليل الخبرة وراهن على الخيار الصعب.

كاف يعلن موعد حسم أزمة الزمالك وجينيراسيون

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" تأجيل حسم الموقف النهائي لمباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي إلى 8 اكتوبر المقبل.

بالقوة الضاربة.. 20 لاعبا في قائمة الإسماعيلي لديربي المصري

أعلن الصربى ميودراج يسيتش، المدير الفني للإسماعيلي، قائمة الفريق الأصفر استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي بعد غد الأربعاء، في ثانى جولات الدوري المصري.

اجتماع ثلاثي للتنسيق لحفل قرعة أمم أفريقيا تحت 23 سنة

عقد وزير الشباب و الرياضة أشرف صبحي، مساء اليوم الإثنين، اجتماعًا مع منتصر النبرواي رئيس شركة بريزنتيشن تم خلاله استعراض التجهيزات الأخيرة من قبل بريزنتيشن بصفتها المنطمة لبطولة أمم أفريقيا 2019 تحت 23 سنة .

برقم قياسي جديد.. ميسي يتفوق على رونالدو

تفوق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني على غريمه التقليدي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو محققا رقما قياسيا جديدا في عالم الساحرة المستديرة.