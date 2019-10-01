الأهلي يتقدم ببلاغين جديدين ضد مرتضى منصور

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي إنه تقدم ببلاغين جديدين إلى النائب العام ورئيس لجنة الانضباط باتحاد الكرة ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.

وأضاف عثمان لقناة الأهلي إن النادي الأحمر يطالب برفع الحصانة عن مرتضى منصور بصفته النيابية من أجل التحقيق معه في البلاغات الموجهة له والتى وصل عددها إلى 35 .

وأوضح عثمان أن الدورة البرلمانية تنتهي في يوليو القادم وحينها سترفع الحصانة عن رئيس الزمالك متمنياً التحقيق في التجاوزات قبل هذا الوقت .

Advertisements

وشدد المستشار القانوني للنادي الأهلي على أن الحصانة البرلمانية لم ولن تكون حماية لأي خارج على القانون، مؤكدًا على ثقته الكاملة في مجلس النواب ورئيسه علي عبد العال في ترسيخ دولة القانون وأن الحصانة البرلمانية لم ولن تكون ستارًا للجرائم ضد المجتمع .

وتقدم الأهلي بـ 35 بلاغاً وشكوى ضد مرتضي منصور إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الشباب والرياضة، ورئيس مجلس النواب ورئيس لجنة الانضباط ومركز التسوية والتحكيم باللجنة الأوليمبية المصرية.

وكان مرتضى منصور قد هاجم محمود الخطيب رئيس الأهلي ومحمد مرجان المدير التنفيذي على خلفية الغاء مباراة الزمالك جينيراسيون فوت السنغالي.