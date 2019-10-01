محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
قال محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي إنه تقدم ببلاغين جديدين إلى النائب العام ورئيس لجنة الانضباط باتحاد الكرة ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.
وأضاف عثمان لقناة الأهلي إن النادي الأحمر يطالب برفع الحصانة عن مرتضى منصور بصفته النيابية من أجل التحقيق معه في البلاغات الموجهة له والتى وصل عددها إلى 35 .
وأوضح عثمان أن الدورة البرلمانية تنتهي في يوليو القادم وحينها سترفع الحصانة عن رئيس الزمالك متمنياً التحقيق في التجاوزات قبل هذا الوقت .
وشدد المستشار القانوني للنادي الأهلي على أن الحصانة البرلمانية لم ولن تكون حماية لأي خارج على القانون، مؤكدًا على ثقته الكاملة في مجلس النواب ورئيسه علي عبد العال في ترسيخ دولة القانون وأن الحصانة البرلمانية لم ولن تكون ستارًا للجرائم ضد المجتمع .
وتقدم الأهلي بـ 35 بلاغاً وشكوى ضد مرتضي منصور إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الشباب والرياضة، ورئيس مجلس النواب ورئيس لجنة الانضباط ومركز التسوية والتحكيم باللجنة الأوليمبية المصرية.
وكان مرتضى منصور قد هاجم محمود الخطيب رئيس الأهلي ومحمد مرجان المدير التنفيذي على خلفية الغاء مباراة الزمالك جينيراسيون فوت السنغالي.
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يتقدم ببلاغين جديدين ضد مرتضى منصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.