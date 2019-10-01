عدلي القيعي يوجه الشكر "لجينيراسيون فوت" بسبب تصريحات مسئوليه

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
وجه عدلي القيعي مستشار لجنة التعاقدات بالأهلي الشكر لنادي جينيراسيون فوت بسبب تصريحات رئيسه حول الوضع الأمني في مصر.
وكان رئيس جينيراسيون قد أشاد عبر مرافق سنغالي بالحالة الأمنية في مصر قائلاً "مصر بلد الأمن والأمان" .
وقال القيعي على قناة الأهلي :" ما فعله نادي جينيراسيون هو الصواب ونقل الحالة الأمنية المستقرة في مصر يستلزم شكرهم وليس العكس".
وتابع القيعي " الترويج للسياحة المصرية بزيارة المتحف أو الأماكن السياحية مواقف يشكر عليها أيضاً الجانب السنغالي الذي ينقل الصورة الحقيقة للوضع الأمني في مصر".
وكان نادي جينيراسيون قد رفض خوض مباراته أمام نادي الزمالك اعتراضاً على تأجيلها 24 ساعة ونقلها من ملعب بتروسبورت إلى ستاد برج العرب في الأسكندرية.
ورد الزمالك بأنه أبلغ الاتحاد الأفريقي بصعوبة إقامة المباراة في القاهرة بالموعد المحدد لدواع أمنية ليحصل النادي الأبيض على خطاب من الكاف يوافق على نقل وتأجيل المباراة.
ولكن الكاف بعث خطاب أخر للزمالك يطلب خلاله التوضيح بشأن إقامة 3 مباريات في القاهرة في الفترة ما بين 26-28 سبتمبر على عكس ما وصلهم وهو ما اعتمد عليه النادي السنغالي في امتناعه عن خوض المباراة.
وقرر الكاف في النهاية دراسة الموقف عبر جهاته المعنية وممثليه وسيتم إصدار المزيد من المعلومات في الوقت المناسب."
الجدير بالذكر أن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قد هاجم الفريق السنغالي مؤكداً أنه افتعل الأزمة بتحريض جهات خارجية.
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