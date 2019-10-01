بالصور.. تدشين أول دوري كرة قدم للسيدات في السودان

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أقيمت مساء اليوم الإثنين، أول مباراة كرة قدم للسيدات في السودان، بين فريقي التحدي والدفاع، والتي احتضنها ملعب الخرطوم.

المباراة الأولى لسيدات السودان في عالم كرة القدم انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل من التحدي والدفاع، في وجود حشد كبير من الجماهير السودانية.

وأدار المباراة تحكيميًا طاقم مكون من 4 حكام سيدات، لتكون ضربة البداية لأول دوري كرة قدم في السودان.

وفي وقت سابق كان الاتحاد السوداني لكرة القدم قد أعلن عن تدشين دوري للسيدات بمشاركة 21 فريق يتم تقسيمهم لـ 4 مجموعات يتأهل منهم بعد ذلك أول وثاني كل مجموعة.