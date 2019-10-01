كاف يعلن موعد حسم أزمة الزمالك وجينيراسيون

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:
قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" تأجيل حسم الموقف النهائي لمباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي إلى 8 اكتوبر المقبل.
ومن المقرر إقامة قرعة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا يوم الأربعاء الموافق 9 أكتوبر في أحد فنادق القاهرة.
وتمسك جينيراسيون فوت السنغالي بموقفه الرافض للسفر إلى الاسكندرية لمواجهة الزمالك على ملعب برج العرب بداعي أن اللقاء كان مقررا له السبت على ملعب بتروسبورت بالقاهرة.
وكان المفترض أن يلتقي الزمالك مع جينيراسيون فوت مساء أمس الأحد على ملعب برج العرب بالاسكندرية في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.
وتوجه الزمالك إلى ملعب برج العرب قبل أن يقرر مراقب المباراة احتساب النتيجة لصالح الزمالك 3-0.
يُذكر أن الزمالك خسر لقاء الذهاب في السنغال بنتيجة (2-1).
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