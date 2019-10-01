أمير مرتضى يكشف كواليس أزمة الزمالك وجينيراسيون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، تفاصيل أزمة مباراة الزمالك أمام فريق جينيراسيون فوت، مشيرًا إلى أن النادي السنغال قليل الخبرة وراهن على الخيار الصعب.

وقال أمير، في مداخلة هاتفية لبرنامج "في الإستاد" عبر إذاعة "نجوم إف إم" مساء اليوم الإثنين: "إن الزمالك ليس طرفًا في أزمة جينيراسيون، لأنه في بداية كل بطولة يتم تحديد 3 ملاعب من كل فريق للعب مبارياتهم عليها، والزمالك اختار استاد القاهرة غير المتاح اللعب عليه حاليًا، والثاني بتروسبورت، والثالث برج العرب".

وأضاف: "عندما تكون الظروف غير سامحة في أي من الاستادات يتم اللجوء للاختيار التالي، وفي حالة التغيير يتم الإبلاغ قبل المباراة بعشرة أيام، واللائحة تنص على أنه يجب أن يوافق الأمن على الاستاد وجمهور المباراة، وهو ما لم يتم الموافقة عليه في المباراة السابقة، وتم رفض أي مباريات في القاهرة للفرق الجماهيرية لأسباب أمنية، ليتم نقل المباراة إلى برج العرب".

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وأوضح: "جينيراسيون ما زال في القاهرة وسيسافر غد الثلاثاء، هذا النادي حديث العهد باللعب الاحترافي مع قلة الخبرة، لقد راهنوا على الاختيار الصعب باللجوء لسبب تغيير ظروف المباراة أفضل من اختبار اللعب أمام الزمالك، لكننا فوجئنا بخطاب سكرتير الاتحاد الإفريقي الصادر بأن هناك مباريات تم لعبها في القاهرة، ويبدو أن هناك جهتين في الاتحاد ضد بعضهما".

وأتم قائلا: "ملتزمون بلوائح الاتحاد الإفريقي الذي أرسل خطابا بمكان وموعد المباراة والتزم بها نادي الزمالك، وهو أيضًا الذي تنص لوائحه على عقوبات الفريق المنسحب، الزمالك فريق له تاريخ وسمعة إفريقية ولن يلجأ لأية حيل لتفادي لعب المباراة".

يذكر أنه كان المفترض أن يلتقي الزمالك مع نجينيراسيون فوت مساء أمس الأحد على ملعب برج العرب بالاسكندرية في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، إلا أن الفريق السنغالي لم يحضر اعتراضًا على تأجيل وتغيير موعد المباراة، ليقرر مراقب المباراة احتساب النتيجة لصالح الزمالك 3-0، بانتظار الحكم النهائي من لجنة المسابقات بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم.