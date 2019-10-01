عقدة الجانرز مستمرة.. آرسنال يفلت بنقطة من مانشستر يونايتد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

خيم التعادل الإيجابي 1 /1 على مباراة القمة التي جمعت مانشستر يونايتد بضيفه ارسنال اليوم الاثنين ضمن المرحلة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم مانشستر بهدف عن طريق الاسكتلندي سكوت مكتوميناي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، ثم أدرك الجابوني بيير ايمريك اوباميانج التعادل لارسنال في الدقيقة 58.

ورفع مانشستر رصيده بعد هذا التعادل إلى تسع نقاط في المركز العاشر بفارق ثلاث نقاط عن ارسنال صاحب المركز الرابع.

وباتت تلك المباراة هي الـ13 على التوالي التي يفشل خلالها آرسنال في الفوز على مانشستر يونايتد في ملعب "أولد ترافورد"، حيث تلقى الهزيمة في 8 مباريات مقابل التعادل خلال خمس مناسبات.

ملخص المباراة

مرت أول عشرين دقيقة من المباراة دون أي فرص حقيقية على المرميين في ظل حالة الحذر التي غلبت على مجريات المباراة من جانب الفريقين.

وكاد أندرياس بيريرا أن يحرز هدف السبق لمانشستر في الدقيقة 29 بعدما تلاعب بدفاع ارسنال وسدد كرة قوية زاحفة لكن الحارس بيرند لينو تصدى له ببراعة.

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ورد ارسنال بهجمة سريعة انتهت بتمريرة ذكية من بيير إيميريك أوباميانج إلى نيكولاس بيبي الذي قابلها بتسديدة قوية ولكن ديفيد دي خيا حارس مانشستر أنقذ الموقف بثبات.

وتقدم لاعب الوسط الاسكتلندي سكوت مكتوميناي بهدف لمانشستر في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول عبر تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء لمست أحد مدافعي ارسنال وسكنت الشباك.

وأدرك اوباميانج التعادل لارسنال في الدقيقة 58 بعد خطأ من مدافعي مانشستر استغله بوكايو ساكا لصالحه، حيث مرر إلى زميله الجابوني داخل منطقة الجزاء ليسدد الأخير في الشباك، ولجأ الحكم إلى تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) قبل احتساب الهدف.

وكان الفرنسي بول بوجبا قريبا جدا من تسجيل الهدف الثاني لمانشستر عبر تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء لكن الكرة مرت مباشرة بجوار الشباك.

وانقذ بيرند لينو مرمى ارسنال من هدف محقق في الدقيقة 73 وتصدى بأطراف أصابعه لتسديدة صاروخية اطلقها هاري ماجوير.

ومرت أخر ربع ساعة للقاء وسط فرص متبادلة بين الفريقين مع ميل الأفضلية لصالح مانشستر، لكن دون حدوث جديد على مستوى النتيجة.

تشكيل مانشستر يونايتد: دي خيا، توانزيبي، لينديلوف، ماجواير، يونج، ماكتوميناي، بيريرا، لينجارد، بوجبا، جيمس، راشفورد.

تشكيل آرسنال: لينو، تشامبرز، سوكراتيس، لويز، كولاسيناك، تشاكا، جاندوزي، توريرا، ساكا، أوباميانج، بيبي.