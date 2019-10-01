أحمد مرتضى يطلب التحقيق مع مسئول كاف بسبب بيان أزمة بطل السنغال

طالب أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك من مسؤولي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” فتح باب التحقيق مع من أصدر بيان بالأمس بشأن دراسة موقف مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا.
وقال أحمد مرتضى :”ما حدث بالامس من قبل احد العاملين بالاتحاد الأفريقي يستوجب فتح تحقيق داخل الكاف من قبل السيد احمد احمد لمعاقبه من اصدر بيان يتناقض مع ما صدر من قرارات سابقه بخصوص مباراة الزمالك”.
وأضاف عضو مجلس الزمالك أن المشكلة لا تتعلق بمباراة بل تتعلق بهيبة الكاف وثقة الأندية والاتحادات في مصداقية وحيادية الكاف.
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