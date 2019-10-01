التعادل يحسم قمة مانشستر يونايتد مع آرسنال

انتهت قمة مانشستر يونايتد وضيفه أرسنال بالتعادل 1-1 في ختام المرحلة السابعة من الدوري الإنكليزي الممتاز الإثنين. وتقدم ليونايتد الاسكتلندي سكوت مكتوميناي 45،وتعادل لأرسنال الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ 58. أرسنال يحتل المرتبة الرابعة برصيد 12 نقطة، أما يونايتد فهو في المركز العاشر بـ9 نقاط.

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