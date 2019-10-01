حسام البدري يدرس إراحة محمد صلاح من ودية منتخب مصر وبتسوانا

تواصل الكابتن حسام البدري المدير الفني لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم والكابتن محمد بركات مدير المنتخب مع لاعبنا الدولي محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي للإطمئنان على حالته الصحية ومعرفة مدى حالة الإجهاد التي يعاني منها بسبب ضغط المباريات المتلاحقة مع ناديه وأيضا الاطلاع على برنامجه التدريبيوذلك لمراعاة برنامجه العلاجي لاسيما وأنه قد يحتاج إلى فترة راحة خلال المرحلة المقبلة حفاظا عليه من أي مضاعفات مستقبلا قد تؤثر على حالته الفنية.
ويدرس الكابتن حسام البدري قرارا جديدا بشأن محمد صلاح خلال معسكر المنتخب المقبللخوض ودية بتسوانا يوم ١٤ أكتوبر المقبل لضمان إراحة اللاعب والتخلص من حالة الإجهاد.
جاء ذلك في ظل الاستراتيجية الجديدة التي وضعها الكابتن حسام البدري بتكليف أفراد جهازه المعاون طارق مصطفي وأحمد أيوب وسيد معوض بمتابعة دورية لحالة جميع اللاعبين المحترفين والتواصل معهم لحصر معدلات المشاركات ومراعاة ظروف كل لاعب علي حدة ووضعها في حسابات الجهاز الفنى في مسألة الاستدعاءات الرسمية المقبلة.
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