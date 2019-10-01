إجراء قرعة كرة الصالات 13 أكتوبر في اتحاد الكرة

قرر اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، إجراء قرعة الدوري الجديد لكرة الصالات يوم 13 أكتوبرالمقبل بمقر الجبلاية.
وتحضر د.سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسيةلإدارة اتحاد الكرة مراسم القرعة بصفتها المشرفة على اللعبة.
والجدير بالذكر أن قرعة دوري الكرة النسائية للموسم الجديد أجريت اليوم بالجبلاية.
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