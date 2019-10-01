قرر اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، إجراء قرعة الدوري الجديد لكرة الصالات يوم 13 أكتوبر المقبل بمقر الجبلاية. المقبل بمقر الجبلاية. وتحضر د.سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة مراسم القرعة بصفتها المشرفة على اللعبة. لإدارة اتحاد الكرة مراسم القرعة بصفتها المشرفة على اللعبة. والجدير بالذكر أن قرعة دوري الكرة النسائية للموسم الجديد أجريت اليوم بالجبلاية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إجراء قرعة كرة الصالات 13 أكتوبر في اتحاد الكرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.