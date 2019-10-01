مدحت وردة يضع 5 محاور لتطوير الرياضة المصرية

أعرب مدحت وردة إسطورة كرة السلة عن سعاته عقب تكريمة مساء اليوم الإثنين على هامش مبارة السوبر المصري لكرة السلة التي توج بها الجزيرة على حساب الزمالك.

وتحدث وردة عن المبارة قائلًا: "إنها كانت جيدة، مشيرًا أن اللاعبين في الفريقين يمتلكون مهارات عالية وكانوا ممتازين ولاحظ تواجد لاعبين صغار يرى لهم مستقبل بارز في مجال كرة السلة".

وتحدث وردة عن طرق تتطوير كرة السلة والرياضة المصرية بشكل عام ووضع 5 محاور وهم..

المحور الأول يثمثل في الموهبة

التي توجد بشكل بسيط، بينما المحور الثاني التفرغ، بمعني التدريب بمقدار 1200 ساعة على الأقل في مدار السنة.

وأضاف أن المحور الثالث يعتمد على الإمكانيات المادية الذي لا توجد أحيانًا في الالعاب الجماعية سوى كرة القدم، بينما المحور الرابع يكون في التدريب العلمي الحديث ، والمحور الخامس يعتمد على التنظيم والإدارة.

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ووضع مثالا بقوله:"عدد اللاعبين الذين يلعبوا كرة سلة في مصر حوالي 20,000

أحنا لازم نقفز بسرعة لازم يبقي في ملاعب كثير ودي رسالة لوزير الرياضة أشرف صبحي أننا لازم نقفز بعدد المشاركين إلى مئات الألف مثل أووربا ".

وعن تكريمة الدولي أختتم وردة قائلًا:"شعوري بمنتهي السعادة انا كنت فخور ان كنت بمثل مصر وافريقيا والشرق الاوسط، وتعمدت ان اتحدث باللغة العربية خلال تكريمي بالصين وكنت فخور بوجودي وكان في لاعيبه كتير اكبر مني يستحقون أن يتواجدوا على منصات التكريم".

كان كُرم وردة من جانب الاتحاد الدولي للسلة، ضمن قاعة المشاهير لعام 2019 ضمن 8 لاعبين حول العالم ،على هامش الجمعية العمومية للاتحاد الدولى والتى أقيمت بالصين الشهر الماضى.