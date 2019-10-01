أحمد حسن: هناك لاعبين أحق بشارة القيادة بمنتخب مصر من محمد صلاح

أكد أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق، رفضه إرتداء محمد صلاح نجم الفراعنة وفريق ليفربول الإنجليزي، لشارة القيادة بالمنتخب الوطني في الفترة المقبلة.
وقال حسن في تصريحات إذاعية "لم أكن راضيًا عن فتح ملف شارة قيادة منتخبمصر خلال المؤتمر الصحفي الخاص بتقديم حسام البدري، فيجب ان لا يكون منحها للترضية فقط".
وأوضح "محمد صلاح يتم ترضيته بشارة القيادة في ضوء أزمة التصويت في حفلالأفضل في العالم، ومن المعروف أن الشارة يتم منحها بالأقدمية، والقائد يجب أن يملك سمات شخصية محددة".
وواصل "في حالة إعطاء الشارة لمحمد صلاح لابد من التواصل مع حجازي والنني والشناوي لإرضائهم، لأنهم أقدم منه في المنتخب، وفي حالة ضم أحمد فتحي، فهو الأجدر بحمل شارة القيادة".
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