الكاف يدرس عدم إعادة لقاء الزمالك وجينيراسيون السنغالي

يدرس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، إلغاء فكرة إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا. أبطال أفريقيا. وبحسب مصدر في الكاف، فإن القرار المنتظر إصداره بعد اجتماع لجنة مسابقات الكاف يوم 8 أكتوبر المقبل، قد يكون بصعود أحد الفريقين، وعدم مناقشة فكرة إعادة المباراة من الأساس، خاصة وأن القرعة ستجرى يوم 9 من الشهر المقبل.

الكاف يوم 8 أكتوبر المقبل، قد يكون بصعود أحد الفريقين، وعدم مناقشة فكرة إعادة المباراة من الأساس، خاصة وأن القرعة ستجرى يوم 9 من الشهر المقبل.

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