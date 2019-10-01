شاهد.. آرسنال يخطف تعادلا صعبا من مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق مباراة مانشستر يونايتد وآرسنال، التي جمعت الفريقين على ملعب أولد ترافورد، في ختام مباريات الأسبوع السابع من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل سكوت مكتوميناي هدف مانشستر يونايتد في الدقيقة 45، وتعادل الجابوني اوباميانج لصالح آرسنال بالدقيقة 59.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد مانشستر يونايتد إلى النقطة التاسعة ليتقدم مركز واحد ويصبح بالمرتبة العاشرة، فيما احتل آرسنال المركز الرابع بـ12 نقطة.

بدأت المباراة بحذر واضح من الفريقين، وانحسر اللعب في منتصف الملعب أغلب أوقات الشوط الاول، بأداء متوسط من كلا اليونايتد وآرسنال، الذي ظهر عليهما الخوف من تلقي هدف والحرص على تحقيق الإنتصار في المباراة.

واستمر الاداء هادئاً حتى جائت الدقيقة 29 بأول تسديدة عن طريق أندرياس بيريرا، دون أن تشكل خطورة على المرمى، وأتيحت بعض الفرص القليلة للاعبي مانشستر وآرسنال، ولكنها افتقرت إلى الدقة في اللمسة

الأخيرة، لتنتهي بتسديدات سهلة لحراس المرمى.

ومع إقتراب نهاية الشوط الأول ظهر بعض النشاط الهجومي، حيث شن فريق آرسنال هجمة خطيرة سددها بوكايو ساكا، ليتصدى لها دي خيا، وترتد إلى ماتيو جندوزي، الذي يتابعها بتسديدة أخرى ولكنها تجد الحارس الإسباني بالمرصاد ليحولها إلى ركلة ركنية.

ومن هجمة مرتدة لمانشستر يونايتد، فشل راشفورد في تسديد الكرة، ليعيدها إلى سكوت مكتوميناي على حدود منطقة الجزاء، الذي سدد رة رائعة في المرمى خدعت حارس آرسنال لتسكن الشباك معلنة عن أول أهداف اللقاء بالدقيقة 45.

ومع بداية الشوط الثاني تغير الأداء تمامًا، حيث أشعل هدف مانشستر اللقاء، وبدأ آرسنال بالمجازفة بشكل واضح، من أجل إحراز هدف التعادل.

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وبعد عدة فرص تمكن الدولي الجابوني اوباميانج في

تسجيل هدف التعادل للجانرز في الدقيقة 59 من عمر اللقاء بعد أن كسر مصيدة التسلل لينفرد بالحارس دي خيا ويودعها الشباك بسهولة، قبل ان يرفع الحكم المساعد رايته محتسباً تسلل علي اوباميانج ليتم اللجوء لتقنية الفار التي اكدت صحة الهدف.

وفي الدقيقة 60 أهدر آرسنال فرصة محققة للتقدم بعد كرة عرضية أرضية داخل منطقة الجزاء، لتصل إلى ساكا الغير مراقب ولكنه يسددها بعيداً عن المرمى.

واستمرت المباراة سجال بين الفريقين حيث حاول مانشستر يونايتد استغلال المساحات في دفاع فريق آرسنال، وتبادل كلاهما الهجمات.

وسيطر مانشستر يونايتد على المباراة، وسط تراجع واضح للاعبي آرسنال للحفاظ على التعادل، وسدد بول بوجبا تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء، لتمر بجواء قائم مرمى آرسنال في الدقيقة 64.

وكاد مكتوميناي أن يحرز ثاني الأهداف بعد كرة عرضية، وصلت إليه وهو غير مراقب داخل منطقة الست ياردات ليضعها برأسية فوق المرمى بالدقيقة 70.

وفي الوقت بدل من الضائع تصدى لينو حارس مرمى آرسنال لتسديدة رائعة من ماركوس راشفورد من ركلة حرة غير مباشرة، ليفقد اليونايتد فرصة الحصول على الثلاث نقاط.

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