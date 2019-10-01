بوجبا يحقق المئوية مع مانشستر يونايتد

تمكن الفرنسي بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد، من تحقيق رقم مميز خلال مشاركته مع الفريق اليوم، أمام آرسنال على ملعب أولدترافورد في ختام الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.
و نجح بول بوجبا في الوصول إلى المباراةرقم 100 له مع مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، منذ انضم لصفوف الفريق في صيف 2016.
وحقق اللاعب الفرنسي مع الشياطين الحمر لقب الدوري الأوروبي، والدرع الخيرية، وكأس الرابطة الإنجليزية.
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