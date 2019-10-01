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بوجبا يحقق المئوية مع مانشستر يونايتد

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تمكن الفرنسي بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد، من تحقيق رقم مميز خلال مشاركته مع الفريق اليوم، أمام آرسنال على ملعب أولد

ترافورد في ختام الجولة السابعة من .

و نجح بول بوجبا في الوصول إلى المباراة

رقم 100 له مع مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، منذ انضم لصفوف الفريق في صيف 2016.

وحقق اللاعب الفرنسي مع الشياطين الحمر لقب الدوري الأوروبي، والدرع الخيرية، وكأس الرابطة الإنجليزية.

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