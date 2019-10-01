حقق اللاعب الجابوني بيير ايمريك أوباميانج، مهاجم آرسنال الإنجليزي رقما غائبا عن الجانرز منذ 21 عام، خلال مشاركته مع الفريق أمام مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي. بالدوري الإنجليزي. وتمكن أوباميانج من تسجيل أول أهداف آرسنال خلال المباراة التي تجمعه بمانشستر يونايتد بالدقيقة 58. وبذلك الهدف يرتفع رصيد المهاجم الجابوني إلى 7 أهداف في أول 7 جولات من الدوري الإنجليزي، ليتمكن من معادلة رقم الأسطورة الهولندية دينيس بيركامب، الذي حقق نفس الرقم في موسم 1997/98.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أوباميانج يحقق رقما غائبا عن أرسنال منذ 21 عاما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.