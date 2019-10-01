الإسماعيلي يغادر للقاهرة عقب مواجهة المصري بالإسكندرية

يغادر لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلى إلى الاسكندرية صباح الغد الثلاثاء ، تحضيرا لمواجهة المصرى البورسعيدى الأربعاء المقبل فى ثانى جولات الدورى الممتاز بملعب برج العرب. الدورى الممتاز بملعب برج العرب. ومن المقرر أن يخوض الفريق المران الختامى باحد الملاعب السكندرية غدًا. ومن المنتظر ان يغادر الفريق الاسكندرية متوجهاً للقاهرة مباشرة دون العودة للاسماعيلية من أجل الاستعداد للقاء وادى دجلة المحدد له السبت المقبل على ملعب بتروسبورت بالجولة الثالثة للمسابقة سعياً لتفادى أزمة الارهاق وضيق الوقت.

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